МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российская авиация выдержала удар западных санкций, и ограничения сработали не так, как рассчитывали союзники Украины, пишет агентство Bloomberg. Минторг США внес в черный список 37 компаний, в том числе из России и КНР

Когда страны Запада вводили санкции в ответ на специальную военную операцию России на Украине, гражданская авиация казалась той отраслью, которой можно было нанести максимальный урон. Российские авиаперевозчики эксплуатируют в основном самолеты компаний Airbus и Boeing, которым запрещено вести дела с Москвой. Более двух третей этих самолетов принадлежат иностранным лизинговым фирмам, которые немедленно потребовали их вернуть.

Однако, по данным компании Cirium, спустя год после начала СВО российские перевозчики продолжают эксплуатировать 467 единиц Airbus и Boeing – год назад их было 544. Российские авиакомпании прекратили полеты в Соединенные Штаты и Западную Европу, но при этом число рейсов в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а также в бывшие советские республики, такие как Армения, Киргизия и Таджикистан, увеличилось. Также они ежедневно совершают около 1100 внутренних рейсов, что лишь на 15 процентов меньше, чем годом ранее

"Такая устойчивость авиакомпаний подчеркивает ограниченное влияние санкций, поскольку попавшие под них отрасли стараются обойти запреты и наладить сотрудничество со странами, настроенными более дружелюбно", — говорится в статье.

Чтобы удержать авиационный сектор на плаву, российские власти запретили перевозчикам возвращать взятые в лизинг самолеты и призвали компании перерегистрировать их в России, напоминают авторы.

Чтобы продолжать работу, российские авиакомпании закупают запчасти в дружественных странах и переставляют детали с одного самолета на другой, говорится в статье.

Также отмечается, что, в отличие от Ирана, авиаотрасль которого находится под длительными санкциями, у России есть многолетний и успешный опыт авиастроения, основа которого была заложена еще в советскую эпоху.

"Еще одна цель санкций заключалась в том, чтобы изолировать Россию, но и здесь результаты оказались смешанными. Кремль закрыл свое воздушное пространство для западноевропейских и американских перевозчиков, вынуждая их совершать более долгие и дорогостоящие перелеты в Азию. Однако Россия открыта для авиалиний из более дружественных стран, таких как ОАЭ. В настоящий момент российские аэропорты ежедневно обслуживают примерно 270 международных рейсов – год назад их было около 300", — указывается в материале.