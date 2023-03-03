МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство России формирует госзаказ на серийный выпуск гражданских беспилотников до 2030 года, спрос на дроны оценивается в 100 тысяч экземпляров, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой документа. В России могут появиться салоны по продаже дронов

Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить утверждение нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года. Позднее Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма их использования.

"Правительство готовит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники до 2030 года. Они должны быть сформированы до 1 апреля… Спрос у этих структур предварительно оценивается порядка в 100 тысяч экземпляров беспилотных авиационных систем (БАС)", — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой программы.

В прошлом сентябре гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих в ходе Восточного экономического форума сообщал, что ГТЛК прогнозирует рост отечественного рынка дронов (или беспилотных авиационных систем, БАС) до 50 миллиардов рублей к 2025 году.

При этом представитель ГТЛК заявил газете, что спрос только на ближайшие три года составляет 8 тысяч дронов "разных классов и типов для выполнения авиационных работ гражданского назначения", приведя в пример оценку их стоимости в те же 50 миллиардов рублей. Он также добавил газете, что источники финансирования и объемы инвестиций со стороны государства пока не определены, но господдержка будет оказана по нескольким направлениям: "стимулирование спроса на услуги с использованием БАС, поддержка производителей и компаний-эксплуатантов". Эксперт указал на дефицит ряда технологий для дронов в России

Минпромторг, в свою очередь, сообщил изданию, что точные параметры госзаказа будут определены к апрелю, а предварительный спрос только на тяжёлые беспилотники составляет более 1 тысячи единиц.

"Для финансирования программы планируется использование средств заказчиков — госкорпораций и частных компаний, федеральных и региональных органов власти", — приводит газета слова замглавы ведомства Василия Осьмакова.

В пресс-службе Минпромторга также отметили, что в ведомство поступали инициативы по использованию и средств Фонда национального благосостояния.

Издание также уточняет, что планы участвовать в госзаказе ей подтвердили в "Аэромаксе", "Агримакс.Аэро", "Транспорте будущего" и "Вертолетах России".

В свою очередь, в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Известиям" заявили, что "в течение ближайших двух недель планируется проанализировать информацию от профильных ведомств и обсудить ее с крупнейшими заказчиками со стороны бизнес-сообщества".