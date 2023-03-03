МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла дочернее предприятие в Турции для развития транспортно-логистических услуг в регионе, сообщила компания. Fesco запустила каботажный сервис по маршруту Санкт-Петербург – Калининград

"Транспортная группа Fesco открыла дочернее предприятие в Турецкой Республике для развития транспортно-логистических услуг в регионе. Штаб-квартира расположена в Мерсине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Fesco Turkey будет предоставлять полный комплекс транспортно-логистических услуг клиентам в Турции. Новая компания сосредоточится на организации доставки проектных грузов для строящихся на территории Турции и стран Средней Азии предприятий в сфере энергетики, нефтехимии и газохимии.

Кроме того, компания будет оказывать операционную поддержку действующим сервисам и проектам Fesco.

"Видя устойчивый спрос со стороны как турецких, так и российских компаний, мы приняли решение открыть в республике дочернее предприятие, которое позволит усилить экспансию Fesco в регионе. Помимо поддержки существующих российско-турецких сервисов группы, новая компания также сосредоточится на организации проектной логистики, в том числе перевозке негабаритных грузов", — прокомментировал председатель совета директоров компании Андрей Северилов.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 132 тысячи TEU.