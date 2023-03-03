МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в рамках Красноярского экономического форума подписала два меморандума, направленных на повышение доступности авиаперевозок и туризма в Красноярском крае, — с одной из крупнейших региональных авиакомпаний "КрасАвиа" и с Агентством по туризму Красноярского края, сообщается в релизе компании. "Аэрофлот" обновит меню бортового питания в честь юбилея

"С целью развития региональных и межрегиональных авиаперевозок в Красноярском крае на базе международного аэропорта Красноярск имени Д.А. Хворостовского "Аэрофлот" подписал трехлетний меморандум о взаимопонимании с одной из крупнейших региональных авиакомпаний "КрасАвиа". Основная цель сотрудничества — предоставить населению Красноярского края максимально широкие возможности для авиаперелетов, как внутри региона, так и за его пределами. Стороны также намерены вести совместную работу, направленную на улучшение качества обслуживания пассажиров", — отмечает компания.

Также "Аэрофлот" и Агентство по туризму Красноярского края подписали меморандум о взаимоотношениях сторон с целью развития туризма. Партнерство направлено на развитие выездного и въездного туризма на территории Красноярского края с использованием рейсов компаний группы "Аэрофлот".

"Сотрудничество с "КрасАвиа" откроет дополнительные возможности развития внутрирегиональных и межрегиональных перевозок на базе нашего хаба… Объединив наши компетенции с Агентством по туризму Красноярского края, мы получим мощный результат — появятся новые "точки притяжения" для гостей и жителей края, улучшится транспортная доступность региона, повысится качество сервиса для туристов", — сказал первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.

"Мы и дальше планируем способствовать расширению маршрутной сети "КрасАвиа" и "Аэрофлота", в том числе в рамках поддержки развития межрегиональной маршрутной сети правительством Красноярского края. Вся эта работа направлена на достижение задач, поставленных президентом РФ, а именно — обеспечение доступных перелетов пассажиров в большинство городов страны без пересадки в Москве", — отметил замминистра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.