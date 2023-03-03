МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор на пресс-конференции в пятницу заявил, что авиакомпания восстановит пассажиропоток до уровней 2019 года только к середине текущего десятилетия, а провозная емкость при этом будет ограничена высоким спросом. В США признали, что авиакомпании России выдержали удар санкций

По словам гендиректора, ротация кадров, как ожидается, будет на стандартном уровне перед грядущим загруженным летним сезоном. Как добавил Шпор, компания не рассматривает выплату сотрудникам разовых бонусов в размере 3000 евро в связи с высокой инфляцией, так как им уже было предложено постоянное увеличение зарплат выше уровня инфляции.