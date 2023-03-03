МАХАЧКАЛА, 3 мар — ПРАЙМ. Азербайджанская авиакомпания Buta Airways с середины марта текущего года запустит авиасообщение между Махачкалой и Баку, сообщили в пятницу в пресс-службе компании. "Аэрофлот" запустит рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани

"Встречайте наше новое направление на Каспийском побережье – Махачкалу! Рейсы будут осуществляться с 15 марта по понедельникам, средам и пятницам", – говорится в сообщении.

В конце января глава Дагестана Сергей Меликов в ходе встречи с руководителем Росавиации Александром Нерадько сообщил о планах по возобновлению авиасообщения между Махачкалой и Баку. Нерадько отметил, что авиационные власти России готовы поддержать начало полетов по этому направлению на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран.