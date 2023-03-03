МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Авиакомпании KLM Group, Delta Air Lines, Corendon, EasyJet и TUI подали иск против правительства Нидерландов после его решения сократить пропускную способность главного аэропорта страны Схипхол для уменьшения выбросов CO2 в атмосферу. Нидерланды закроют российское торгпредство в Амстердаме

"KLM Group, Delta Air Lines, Corendon, EasyJet и TUI объединяются для того, чтобы провести упрощенное судопроизводство против правительства Нидерландов в стремлении сохранить связь Нидерландов с остальным миром через аэропорт Схипхол. Авиакомпании оспаривают одностороннее решение правительства значительно сократить количество рейсов в аэропорту Схипхол, в котором уверены, что смогут снизить уровень шума и выбросы CO2, сохранив при этом сеть пунктов назначения для миллионов пассажиров и тонн грузов, которые они ежегодно перевозят в Схипхол и из него", — говорится в заявлении авиакомпании KLM Group на ее официальном сайте.

В заявлении также сказано, что сокращение пропускной способности аэропорта с 500 до 460 тысяч рейсов в год снизит возможности передвижения потребителей и негативно повлияет на экономику Нидерландов. В компаниях считают, что помимо того, что решение правительства нарушает национальные, европейские и международные законодательства, оно также является ненужным, поскольку авиационная отрасль уже добивается значительного сокращения выбросов СО2 и понижения уровня шума.

Согласно сообщению, иск против правительства Нидерландов полностью поддерживают Европейская ассоциация авиакомпаний и Европейская ассоциация авиакомпаний регионов.

В январе газета Telegraaf сообщала, что главный аэропорт Нидерландов Схипхол, который находится под Амстердамом, сократил 14,5 тысячи рейсов из-за наплыва пассажиров после пандемии коронавируса. Сообщалось, что Схипхол планирует уменьшить количество полетов к концу года на 40 тысяч. После отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, Схипхол столкнулся с большим потоком путешественников, однако аэропорт оказался не готов к такой нагрузке из-за нехватки персонала, в особенности в службах безопасности. Летом 2022 года Схипхол отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввел ограничение пассажиропотока во избежание очередей.