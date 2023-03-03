МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. РЖД летом вновь предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, следует из сообщения компании. Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 12,7 процента в феврале

"Холдинг "РЖД" восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха", — говорится в релизе.

Уточняется, что скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны 2 и 3 класса электропоезда дальнего следования поездов АО "ФПК" при следовании по территории РФ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность. При этом скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не будет предоставляться в скоростных и высокоскоростных поездах.

По данным перевозчика, в летний период 2022 года скидкой в 50% на поезда дальнего следования воспользовались более 3,1 миллиона детей от 10 до 17 лет, что на 25,6% превышает аналогичный показатель 2021 года. Всего же за семь лет скидкой воспользовались более 17 миллионов детей.