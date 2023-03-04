МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Самыми дорогими авиабилетами этой зимой воспользовались пятеро туристов, слетавших бизнес-классом из Москвы в Мале за 2 093 700 рублей и двое, слетавшие в Канкун за 1 867 100 рублей, передает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. ОАЭ заняли второе место среди популярных у российских туристов стран

На Мальдивы отправились жители Петербурга — их заказ состоял из двух билетов и обошелся в 1 849 300 рублей — и Иркутска, 1 762 500 рублей за двоих пассажиров. Замыкает пятерку самых дорогих зимних маршрутов рейс из Уфы на Бали — 1 757 400 рублей за двух туристов.

Самым бюджетным был рейс экономклассом из Казани в Москву, за него было заплачено 700 рублей.

Чуть дороже стоил билет из Сочи в Ереван — 780 рублей. Следом идут поездки из Москвы в Волгоград за 800 рублей, из Ульяновска в Москву — за 810 рублей — и из столицы в Петербург — за 870 рублей.

Самым дорогим железнодорожным путешествием этой зимы стал заказ из трех билетов в мягком вагоне поезда из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Клиент заплатил за него 184 тысячи рублей.

На втором месте — поездка в поезде того же класса из Москвы в Симферополь: билеты на двоих в одну сторону обошлись пассажиру в 166 300 рублей. Затем идет путешествие троих человек в "Сапсане" из Петербурга в столицу с возвращением — 160 900 рублей. Также в пятерку вошли поездки в обе стороны в мягких вагонах из Москвы в Сочи — для двух человек за 148 000 рублей и из Ростова-на-Дону в Москву — заказ из четырех билетов обошелся в 123 600 рублей.

Отмечается, что многим путешественникам удалось купить билеты на поезд дешевле 500 рублей. Самой выгодной оказалась поездка из Краснодара в Сочи в плацкартном вагоне — она обошлась пассажиру в 380 рублей.