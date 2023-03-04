КИШИНЕВ, 4 мар — ПРАЙМ. Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила одиннадцать рейсов, запланированных на ближайшие воскресенье и понедельник, говорится в сообщении перевозчика. Названы самые дорогие бронирования на самолет и поезд этой зимой

Как уточняется, такая мера связана с нехваткой самолетов: два воздушных судна в данный момент недоступны, а третье находится на плановом техобслуживании.

По данным на сайте авиакомпании, 5 марта не состоятся перелеты во Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф, Стамбул, Рим, Болонью, Дублин и Тбилиси, а 6 марта – в Милан, Франкфурт-на-Майне, Тель-Авив и Варшаву. При этом в пятницу компания также отменила вылеты в некоторые европейские города.

Пассажиров призвали следить за возможными изменениями в графике перелетов.

В конце прошлого месяца Air Moldova предупреждала, что отменит регулярные рейсы по десяти направлениям в Европу и Азию.