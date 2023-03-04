С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в январе-феврале 2023 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Названы самые дорогие бронирования на самолет и поезд этой зимой

"С 1 января по 28 февраля 2023 года аэропорт Пулково обслужил около 2,6 миллиона пассажиров, что на 7% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. В феврале 2023 года было обслужено 1,2 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года", — говорится в сообщении.

В том числе с начала года на внутренних рейсах обслужено 2,2 миллиона пассажиров. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Архангельск, Новосибирск, Уфа и Мурманск. На международных линиях за два месяца в аэропорту "Пулково" обслужено 385 тысяч пассажиров. Лидерами среди направлений стали: Стамбул, Дубай, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе, Самарканд, Ош и Шарм-эль-Шейх.

Отмечается, что "Пулково" активно развивает международную программу полетов. В январе из Петербурга начали выполнять рейсы новые перевозчики: авиакомпания flydubai открыла полеты в Дубай, Fly Arna – в Ереван. В феврале впервые с 2020 года были возобновлены рейсы из "Пулково" в Пекин авиакомпании Hainan Airlines.

Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проектом его реконструкции и развития. В 2022 году воздушная гавань Петербурга обслужила 18,2 миллиона пассажиров и впервые стала вторым аэропортом страны по числу пассажиров, перевезенных на российских направлениях.