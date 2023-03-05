МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Билеты на внутренние российские авиарейсы на майские праздники могут подорожать в пять раз, заявил в беседе с радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за неделю на 70 процентов

Он не рекомендует рассчитывать на распродажи на последний момент перед вылетом, и если запланирована поездка на начало мая, то не стоит откладывать покупку путевок и авиабилетов.

"Понятно, что в майские праздники все будет дорого, это нормально. Мой совет: чтобы сэкономить, покупайте билеты и путевки на майские праздники заранее. Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен", — предупредил вице-президент АТА.

По словам Мкртчяна, уже сегодня видно, что что "на 6 мая (первый день длинных выходных — прим. ред.) и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов дорожают значительно".



"Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить пятнадцать тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться", — отметил эксперт.