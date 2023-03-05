МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В американском штате Огайо произошла новая железнодорожная катастрофа, передает телеканал Fox News. Жители Огайо подали иск за ущерб от крушения поезда с химикатами

Сообщается, что в округе Кларк поезд сошел с рельсов, аварийный персонал и аварийные бригады оперативно прибыли на место происшествия.

В офисе шерифа округа Кларк заявили, что поезд не был пассажирским, но на текущий момент еще неизвестно, перевозил ли этот поезд какой-либо груз в момент схода с рельсов.