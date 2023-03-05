2023-03-05T05:20:00+03:00
2023-03-05T05:22:11+03:00
2023-03-05T05:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230305/839976508.html
Fox News сообщил о новой железнодорожной катастрофе в Огайо
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В американском штате Огайо произошла новая железнодорожная катастрофа, передает телеканал Fox News. Сообщается, что в округе Кларк поезд сошел с рельсов, аварийный персонал и... ПРАЙМ, 05.03.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, сша, железнодорожный транспорт, поезд, катастрофа
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/41/837114100.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/41/837114100.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114099.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114099.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114087.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83711/40/837114087.jpg
https://1prime.ru/transport/20230225/839903416.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В американском штате Огайо произошла новая железнодорожная катастрофа, передает телеканал Fox News.
Сообщается, что в округе Кларк поезд сошел с рельсов, аварийный персонал и аварийные бригады оперативно прибыли на место происшествия.
В офисе шерифа округа Кларк заявили, что поезд не был пассажирским, но на текущий момент еще неизвестно, перевозил ли этот поезд какой-либо груз в момент схода с рельсов.