МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова в понедельник выходит в свой первый самостоятельный рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РЖД предоставят детям скидку на проезд в поездах дальнего следования

Ранее в России появились женщины-машинисты электричек. Соколова стала первой женщиной-машинистом в России именно поезда дальнего следования. Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). В январе 2023 года она получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. После этого до самостоятельного рейса ей в течение двух месяцев предстояло пройти стажировку.

В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что 6 марта Соколова поведет пассажирский поезд №115 сообщением Томск – Адлер на участке Екатеринбург – Дружинино.

Соколова первой в России закончила курс обучения и сдала экзамен на право управления электровозом. После успешного прохождения "обкатки" — трехмесячной практики в сопровождении опытного наставника — она получила допуск к самостоятельной работе. Оксана трудится в Свердловской дирекции тяги в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом России в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. Так, в частности, определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен комплекс мер социальной поддержки.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве и Екатеринбурге.