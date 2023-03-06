МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Временное ограничение движения автобусов, маршрутных такси и грузовиков ввели на участке трассы М5 в Челябинской области в понедельник из-за снегопадов и сильного ветра, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль", — говорится в сообщении.

По данным властей, ориентировочное время снятия ограничений — 12.00 (10.00 мск) 6 марта.

Особенно сложная ситуация сейчас наблюдается в южной части региона, так, в Карталинском, Брединском, Кизильском, Агаповском районах сильный ветер и низовые метели, а в горнозаводской зоне – снегопад, уточняется в сообщении.

Из-за непогоды отменяются почти 20 автобусных рейсов из Челябинска, в том числе в Златоуст, Кусу, Сатку, Ашу.

По данным УГИБДД России по региону, для оказания необходимой помощи участникам дорожного движения задействовано 16 экипажей ДПС и 35 единиц дорожной техники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке автодороги М5 "Урал" уже трижды вводилось временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта.