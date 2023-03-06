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"Аэрофлот" возобновит полеты в Даламан с 6 апреля
Транспорт
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. "Возобновляем прямые рейсы из Москвы в Даламан с 6... ПРАЙМ, 06.03.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, турция, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик.
"Возобновляем прямые рейсы из Москвы в Даламан с 6 апреля", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Как уточняется, полеты будут выполняться дважды в неделю. С 27 апреля рейсы будут выполняться ежедневно.
"Аэрофлот" летает и в другие города Турции — Стамбул и Анталью. С 27 мая перевозчик планирует открыть регулярные рейсы в Измир.