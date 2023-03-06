МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет рейсы из Москвы в турецкий Даламан, сообщает перевозчик. Air Moldova отменила 11 рейсов из-за нехватки самолетов

"Возобновляем прямые рейсы из Москвы в Даламан с 6 апреля", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Как уточняется, полеты будут выполняться дважды в неделю. С 27 апреля рейсы будут выполняться ежедневно.

"Аэрофлот" летает и в другие города Турции — Стамбул и Анталью. С 27 мая перевозчик планирует открыть регулярные рейсы в Измир.