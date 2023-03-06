МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. РЖД в феврале увеличили погрузку каменного угля на 2,3% в годовом выражении, перевезя 29 миллионов тонн, сообщила компания. Погрузка на сети РЖД выросла на 0,2 процента в феврале

"Погрузка каменного угля в феврале выросла на 2,3% год к году. Всего по сети РЖД отправили 29 миллионов тонн твёрдого топлива, из них 16 миллионов тонн – на экспорт (+5,3%)", — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, лидером по погрузке стал Кузбасс. За месяц вывоз угля оттуда увеличился на 2,9%, до 15,7 миллиона тонн, в том числе на экспорт – 9,9 миллиона (+13,4%). Вывоз из Новосибирской области увеличился на 15,5%, до 1,3 миллиона тонн, из Бурятии — на 13,3%, до 744 тысяч, из Якутии — на 5,2%, до 539 тысяч тонн.

На экспорт в восточном направлении всего было отправлено 9 миллионов тонн угля (+8,1%), в том числе через порты Дальнего Востока – 8,2 миллиона (+5,7%).

Экспорт угля через порты Северо-Запада вырос на 86,5%, до 4,7 миллиона тонн. Существенный прирост отправки угля в адрес российских потребителей обеспечили Красноярский край (3 миллиона тонн, +13,9%), Иркутская область (1,1 миллиона тонн, +14,4%) и Хакасия (739 тысяч тонн, +20,8%), уточняется в сообщении.