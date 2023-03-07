МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" 11,18, 25 и 26 марта отменит часть рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания. Первые рейсы совершили посадку в аэропорту Пулково

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые выходные дни марта будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Внуково", — говорится в сообщении компании.

В частности, 11 марта не будет рейсов отправлением в 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также в 8.00, 14.00, 18.00, 21.00 и 23.00 из аэропорта. У некоторых рейсов в течение дня будет незначительно скорректировано время отправления и прибытия.

Кроме того, 18 марта не будет движения поездов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом.

Помимо этого, 25 марта будут отменены поезда отправлением в 17.00, 19.00 и 20.00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейсы в 18.00, 19.00, 20.00 и 23.00 из аэропорта. Время отправления некоторых рейсов также будет скорректировано. А 26 марта до 16.00 включительно не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, из аэропорта – до 15.00. С 17.00 аэроэкспрессы с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 16.00.

"Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресс", компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", — также говорится в сообщении.