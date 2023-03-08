МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Розовый легковой автомобиль, гигантский конструктор и восьмиметровые ворота стали самыми необычными посылками в России перед 8 Марта в 2023 году, свидетельствуют данные логистического оператора ПЭК. В Госдуме призвали запретить повышать цены на цветы 8 марта

"В преддверии Международного женского дня категориями-лидерами при доставке по России стали косметика и парфюмерия, электроника, одежда и обувь… Самым необычным грузом стал розовый легковой автомобиль весом 1,5 тонны, который в начале марта ПЭК доставил из Москвы в северную столицу", — говорится в совместном исследовании логистического оператора с компаниям Pony Express, СДЭК, Dalli и "Бета Про".

Отмечается, что в целом объем грузоперевозок по России в преддверии 8 Марта увеличился на 23% год к году. Больше всего грузооборот вырос в двух столицах, а также в Новосибирске и Екатеринбурге.

"Среди нестандартных отправлений Dalli — конструктор размером с письменный стол, несколько пар одинаковой брендовой обуви, доставленные на один адрес и полный набор гаджетов одной марки — ноутбук, мобильный телефон, наушники", — добавляется в материалах компании.

При этом больше всего посылок к 8 Марта из России получили в Минске, Астане, Алма-Ате, Ереване и Душанбе. Категории-лидеры при доставке из России в страны СНГ — личные вещи, парфюмерия и косметика, бытовая техника и оборудование.

"Из стран СНГ в Россию чаще всего доставляли продукты питания, саженцы и удобрения, товары народного потребления, одежду и оборудование. Среди необычных отправлений — ворота длиной 8 метров, которые в начале марта ПЭК перевозил из Алма-Аты в Москву", — заключили в исследовании.