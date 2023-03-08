МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Среди водителей грузовиков автоперевозчика Globaltruck есть не только мужчины: с этой традиционно неженской профессией успешно справляется Алманур Кириллова, показывая высокие производственные результаты, об этом в компании рассказали РИА Новости к празднику 8 марта. Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

Алманур Кириллова в Globaltruck работает водителем пятой автоколонны, в профессии, по её словам, оказалась неожиданно. Начинала свой путь с работы киномеханика, потом отучилась ещё и на водителя, чтобы развозить кинобанки. В итоге это решение привело её к работе водителем в совхозе за рулем ГАЗа-52, ЗИЛа, "Урала" и "Камаза".

При этом тяга к автотехнике у Алманур была с детства, можно сказать, в крови. Её папа был трактористом и брал дочь в рейсы, поэтому в школьные годы она без сомнений выбрала тракторное дело в УПК (учебно-производственном комбинате, обеспечивающем старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку; существовал в СССР).

"Я проехала сто с лишним километров и очень захотела домой. Думала, куда же я поехала так далеко от детей, хотя они у меня взрослые! В мыслях даже было развернуться, но я себя пересилила. Глубокой осенью я ехала по горам, лежал снег: проезжала Белорецк до Уфы. Главное для меня тогда было довезти груз в целости и сохранности. Было непривычно и страшновато, не скрою, потому что груз был металлопрокат, рулоны, а ехать по горам", — вспоминает Алманур свой первый рейс. Эксперт рассказала, сколько помады съедает женщина за жизнь

"Мне тогда позвонил гендиректор — я такого не ожидала — и пожелал счастливой дорожки, чтобы всё было хорошо", — добавила она. А в семье переживают, когда Алманур уходит в рейс — и мама, и сыновья — но привыкли к её профессии. "Мужчины-коллеги относятся по-разному. Кто-то воспринимает и одобряет, а кто-то не очень. Люди разные", — поделилась она.

Среди трудностей профессии: погодные условия зимой и в целом загрузки-разгрузки, но Алманур не жалуется. "Конечно, это не женское дело, но раз выбрала — надо действовать", — считает она. Есть в работе и плюсы, например, удается любоваться природой. "В первый раз, когда на Владивосток поехала, то Байкалом, конечно, любовалась. Не верилось, что увижу. Потрогаю даже! В школе его постоянно обводила на географии", — рассказала Алманур.