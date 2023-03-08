МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в январе увеличился на 67% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В МИД пошутили об участии дельфина-подрывника в атаке на "Северные потоки"

При этом объем международных пассажирских авиаперевозок в январе вырос на 104% год к году, внутренних – на 32,7%.

Также при этом, согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+114,9%) и Африке (+113,9%). Заметный рост наблюдался на Ближнем Востоке (+91,1%) и в Европе (+53,2%). Чуть более слабый рост был зафиксирован в Северной (+42,2%) и Латинской Америке (+24,3%).

"В 2023 году спрос на авиаперевозки довольно высокий. Отмена коронавирусных ограничений для китайских внутренних и международных поездок служит хорошим предзнаменованием для продолжения активного восстановления отрасли… И, что важно, мы не видим, чтобы многочисленные экономические и политические проблемы сегодняшнего дня снижали спрос на путешествия", — приводятся в релизе слова генерального директора ассоциации Вилли Уолша.