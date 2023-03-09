МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. На единственном пропускном пункте через российско-грузинскую границу "Верхний Ларс" образовалась огромная пробка из желающих выехать на территорию России, пишут "Известия". Грузоперевозчики оценили резервирование времени проезда через границу

Это произошло на фоне разворачивающихся протестов в Грузии из-за попыток парламента принять спорный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как рассказывают пользователи соцсетей, автомобили и фуры начали скапливаться в районе КПП с вечера среды. По словам очевидцев, в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами.

В специализированных чатах водители интересуются, есть ли на российских дорогах гололед, открыты ли проезды, где можно обменять валюту.