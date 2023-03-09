ХЕЛЬСИНКИ, 9 мар — ПРАЙМ. Аэропорты Финляндии в 2022 году обслужили 15,6 миллиона человек, что в три раза больше показателей предыдущего года, но все еще на 10 миллионов меньше, чем в до пандемийном 2019 году, сообщает в четверг статистическое управление страны. Первые рейсы совершили посадку в аэропорту Пулково

По сравнению с предыдущими двумя годами относительная доля международных перевозок вернулась на уровень, предшествовавший пандемии коронавируса: 78% пассажиров, или 12,2 миллиона, воспользовались международными перевозками, а 22% (3,4 миллиона пассажиров) — внутренними, уточняется в сообщении.

Количество пассажиров на регулярных рейсах было на 41% меньше, а на чартерных — на 27% меньше, чем в 2019 году.

Крупнейшим аэропортом Финляндии в 2022 году был столичный Хельсинки-Вантаа, обслуживший 83% всех пассажиров страны, или 13 миллионов человек, на другие аэропорты пришлось 2,6 миллиона пользователей.

Объем грузовых и почтовых перевозок воздушным транспортом снизился на 4% по сравнению с 2021 годом. Общий объем грузовых и почтовых перевозок составил 172 741 тонну, и 99% груза было перевезено через аэропорт Хельсинки, уточняется в сообщении.