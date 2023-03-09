МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Контейнерные перевозки на сети РЖД в январе-феврале 2023 года выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 1,123 миллиона TEU, сообщила компания. РЖД удвоили темпы модернизации в 2023 году

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 10,1% — до 825,7 тысячи TEU. В них отправлено 11,9 миллиона тонн различных грузов.

"В основе контейнерного грузопотока традиционно химикаты, лес, промышленные товары, автомобили и запчасти, станки и другое оборудование, метизы и бумага", — отмечает компания.

Лидерами по динамике стали удобрения — рост в 4,4 раза, зерно — рост в 2 раза, каменный уголь — рост в 1,9 раза, овощи и фрукты — рост в 1,6 раза.

Снижение отмечено у лесных грузов (на 0,9%), промышленных товаров (на 8,9%), метизов (на 3,8%), бумаги (на 2,8%), остальных и сборных грузов (на 2,2%), цветных металлов (на 19,9%), цветной руды и серного сырья (на 33%).