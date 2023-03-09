МИНСК, 9 мар — ПРАЙМ. Более 560 грузовых авто ждут в очередях выезда из Белоруссии в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза, сообщил в четверг госпогранкомитет республики. Белоруссия намерена вступить в ШОС до саммита в Дели

Отмечается, что на утро очереди есть на всех участках границы со странами ЕС. Так, в единственном работающем на оформление грузового транспорта КПП на границе с Польшей "Козловичи" выезда ждут свыше 200 фур. Также очереди грузовиков сформировались почти во всех пунктах пропуска на границе с Литвой, больше всего фур ожидают выезда в пункте пропуска "Каменный Лог" (более 230). Также около 40 грузовиков стоят в очереди в одном из двух пунктов пропуска на границе с Латвией — более 40 фур.

В общей сложности во всех пунктах пропуска на границе с ЕС выезда из Белоруссии ждут более 560 фур. Скопление большегрузов на всех направлениях движения в ЕС в погранкомитете объяснили тем, что за сутки сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 48% фур от нормы.

Также небольшие очереди из легковых автомобилей наблюдаются в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей. В единственном работающем для легкового транспорта КПП на белорусско-польской границе выезда в Польшу ждут более 40 машин.

"Скопление легкового транспорта фиксировалось перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест"). За сутки по данному маршруту в ЕС проследовало всего 33% авто от нормы", — констатировали в белорусском ведомстве. На границе с Литвой очереди фиксируются в трех пунктах пропуска из шести — в размере от 10 до 20 легковых автомобилей.

По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта — один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"), в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Из-за вынужденного перераспределения транспортных потоков очереди из фур стали собираться не только на границе с Польшей, но и с Литвой и Латвией.