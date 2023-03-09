МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила сертификат разработчика авиационной техники, позволяющий разрабатывать модификации и нестандартные ремонты самолетов и компонентов для них, сообщила компания. Россия нарастит объемы выпуска отечественной авиатехники, заявил Мишустин

"Аэрофлот получил сертификат разработчика авиационной техники ФАП-21J с расширенными полномочиями, позволяющий разрабатывать модификации и нестандартные ремонты воздушных судов и компонентов для самолетов. Сертификат позволяет выполнять работы по самому широкому в России перечню направлений", — говорится в сообщении.

Авиакомпания поясняет, что получила право выполнять разработку документации для нестандартных ремонтов конструкции воздушных судов, модификаций салона, систем и силовых установок самолетов, а также разработку большого перечня компонентов III класса, к которым относятся в том числе элементы интерьера, бытового оборудования.

"Новые возможности "Аэрофлота" в совокупности с имеющимися компетенциями дочернего предприятия "Аэрофлот Техникс" … позволят значительно повысить уровень и расширить объемы конструкторско-технологического сопровождения эксплуатации воздушных судов", — отмечает компания.

Таким образом, резюмирует "Аэрофлот", в рамках группы обеспечивается полный цикл поддержания летной годности парка воздушных судов – от разработки и сертификации необходимых ремонтных и модификационных решений до выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

"Получение сертификата поднимает "Аэрофлот" на новый уровень обеспечения комплексной инженерно-технической поддержки в вопросах поддержания летной годности самолетов иностранного производства, эксплуатируемых группой "Аэрофлот" и другими авиаперевозчиками нашей страны", — отмечается в сообщении.