МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Холдинг РЖД запускает новый маршрут сухопутной доставки грузов из Китая в Россию, что поможет разгрузить принимающие на себя основной поток импортных грузов порты Дальнего Востока, следует из сообщения компании. Контейнерные перевозки на сети РЖД выросли на 4,4 процента с начала года

"Запускаем новый сухопутный сервис "Волга Экспресс" из Китая в Россию. Контейнерные поезда будут отправляться из Шэньяна (КНР) через пограничный переход Забайкальск – Манчьжурия на терминал Безымянка в Самаре", — говорится в сообщении.

Прямой сервис "от двери до двери" обеспечит АО "РЖД Бизнес Актив" ("внучка" РЖД).

Основные грузы, которые будут перевозиться на данном маршруте, — это товары народного потребления. Они будут доставляться в Шэньян из Нинбо, Гуанчжоу, Тяньцзиня, Циндао и Даляня автомобильным и железнодорожным транспортом.

"Первый поезд отправим 23 марта. Открытие еще одного постоянного маршрута для сухопутной доставки грузов из КНР позволит разгрузить порты Дальнего Востока, через которые сегодня идет основной поток импортных грузов", — отмечают РЖД.