СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. К месту монтажа в Керченском проливе с помощью двух барж доставили новый 200-тонный пролет и установили на высоте 27 метров и опустили в проектное положение на железнодорожной части моста, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Глава Крыма назвал главное условие сообщения через новые регионы

"Завершен монтаж первого из двух новых пролетных строений железнодорожной части Крымского моста", — написал он в своем Telegram-канале

Этот пролет собрали в Керчи на площадке порта Камыш-Бурун.

"Таким образом, к настоящему моменту мы выполнили половину основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост", — сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что замена второго поврежденного железнодорожного пролета планируется в апреле.

"Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения." — сообщил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, все работы идут по графику, на объекте работают 260 человек и 29 единиц техники. Общая масса для пролетных строений и вспомогательных устройств, выпущенная одним из российских заводов, составила 524 тонны.