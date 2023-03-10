ПЕКИН, 10 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай наращивают грузоперевозки через сухопутную границу, сообщает в пятницу генеральное консульство РФ в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Китайский политолог объяснил, как отношения России и КНР влияют на весь мир

"Растет объем грузоперевозок через российско-китайскую границу. По состоянию на 6 марта через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия на российско-китайской границе перевезено различных товаров на 1,2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (+ 57,2%)", — говорится в сообщении в официальном telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что "в то же время общий грузооборот погранперехода достиг 3,3 миллиона тонн, при этом ввоз товаров из нашей страны увеличился почти в два раза – до 2,9 миллиона тонн".

"Российский экспорт через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в основном представлен железной рудой, лесопиломатериалами, химическими удобрениями, зерном и углем. Объем перевалки последнего с начала года увеличился почти в четыре раза, достигнув порядка 200 вагонов день", — указали в генконсульстве.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе-феврале 2023 года вырос на 25,9% и составил 33,685 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 15,036 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 19,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 31,3%, составив 18,648 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.