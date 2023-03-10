СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. Окончание ремонта железнодорожной части Крымского моста может состояться раньше июля, причин для отсрочки выполнения работ нет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже окончен, завершена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост. Ранее он также сообщал, что закончить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части планируется в июле.

В интервью, приведенном онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, Аксенов отметил, что Хуснуллин руководит процессом, Минтранс РФ держит его на контроле, а на объекте трудятся строители со всей страны.

"В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока", — заявил глава Крыма.

Аксенов отметил, что не может давать гарантии по срокам завершения строительства, но точно знает, что нигде нет зазоров в части поставки материалов.

"То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление – ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.