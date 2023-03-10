МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этом году правительству страны нужно уделить особое внимание развитию перевозок экспортных грузов через морские порты и обновлению транспортной инфраструктуры. Россия переместилась с первого места среди торговых партнеров портов ФРГ

"В 2023 году особое внимание следует уделить развитию перевозок через морские порты, продолжить работу по выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек в восточном направлении. Нам нужны новые маршруты для расширения торговли, необходимо дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры", — сказал Лукашенко в пятницу на заседании Совета министров об итогах работы экономики за прошлый год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 году. Слова президента приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Он также заявил, что объективно Белоруссии пока не удалось полноценно компенсировать все потери экспорта от западных санкций. "На рынки дружественных стран переориентировано порядка 80%. Так что ситуация не драматична. Но все, что недобрали в прошлом году, мы должны дополнить в этом, как и обещали. К настоящему времени значительно нарастили товарооборот с нашим главным стратегическим партнером — Россией. Увеличили поставки в физических объемах и имеем высокую маржинальность. Однако и здесь есть нерешенные проблемы", — сказал Лукашенко.

В частности, уточнил он, есть вопросы с прохождением продукции белорусской деревообработки по территории Российской Федерации. "А ведь это наш экспорт в третьи страны", — подчеркнул президент.

Глава государства потребовал, чтобы на площадке ЕАЭС или по иным каналам вопросы логистики решались максимально оперативно и эффективно. "Успешность экспортной стратегии напрямую зависит от налаженной транспортной работы", — констатировал он.