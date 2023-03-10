МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году планируют контролировать ход строительства еще большего числа строек на Восточном полигоне, куда входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали, с помощью беспилотных авиационных систем (БАС), следует из сообщения компании. В России создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

"В 2022-м в рамках пилотного проекта вместе с НИИАС вели мониторинг 12 объектов. Для этого использовали 6 комплексов БАС самолётного типа отечественного производства… В два раза увеличим количество строек на Восточном полигоне, работы на которых контролируем с помощью беспилотных авиационных систем", — говорится в сообщении компании.

По данным компании, в 2022 году сделана аэрофотосъемка 1,3 тысячи километров пути, а также цифровые модели и ортофотопланы на территории более 300 квадратных метров.

"На основе этих данных наши специалисты создают цифровые модели местности с привязкой к общим системам координат и сравнивают их с тем, что заложено в проектной документации. Так мы на ранних сроках определяем отклонения от нормы, выявляем негативные процессы и своевременно реагируем на ситуацию", — поясняет компания.

В 2023 году РЖД планируют интегрировать данные мониторинга в свои информационные системы и начать контролировать строительство объектов, спроектированных с применением средств информационного моделирования.