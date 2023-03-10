МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn вопреки опасениям по поводу безопасности заключил контракт на поставку компонентов для своей новой IP-сети с компанией, которая использует технологии китайской Huawei, сообщает агентство Reuters. В Германии допустили, что "Северные потоки" взорвали под чужим флагом

По его данным, заключенный в декабре прошлого года контракт на 64 миллиона евро (67,79 миллиона долларов) показывает, что немецкие фирмы продолжают использовать технологии Huawei в сфере критически важной инфраструктуры. Это происходит "несмотря на растущие опасения по поводу безопасности внутри страны", а также несмотря на предупреждения США по поводу использования китайских технологий, говорится в материале агентства.

Законодатели из правящей коалиции ФРГ сообщили агентству, что контракт свидетельствует о пробелах в законодательстве о защите цифровой критической инфраструктуры.

Согласно агентству, критики Huawei в Германии говорят о тесных связях этой компании со службами безопасности Китая, что якобы означает, что использование ее технологий может предоставить китайским шпионам доступ к основной инфраструктуре страны. Правительство КНР и сама компания опровергают утверждения о том, что они якобы представляют угрозу безопасности.

Представитель министерства внутренних дел ФРГ сообщил агентству, что МВД планирует расширить действующее законодательство в области информационной безопасности, чтобы охватить больше инфраструктуры. В ведомстве завили, что работают над законом, укрепляющим кибербезопасность.

По данным посольства КНР в ФРГ, на компанию Huawei приходится почти 60% сетевого оборудования 5G в Германии, что "вносит положительный вклад" в строительство коммуникационной инфраструктуры Германии.