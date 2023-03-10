МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. РЖД начали открывать на российских вокзалах собственную сеть кофеен, в частности, они уже появились в Москве и ряде регионов, сообщила компания. РЖД запустят новый маршрут для доставки грузов из Китая в Россию

"А вы знали, что на наших железнодорожных вокзалах работает сеть кофеен "Вокзалы России"?.. Сейчас в нашей сети уже 14 кофеен, оформленных в едином фирменном стиле и работающих по единому стандарту: на Белорусском и Курском вокзалах Москвы, на вокзалах Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск-Главный, Екатеринбург, Хабаровск и других", — говорится в сообщении компании.

Здесь можно взять напитки и еду с собой или посидеть за столиком. "Кроме разных сортов кофе и чая, здесь можно приобрести выпечку, шоколад, пиццу, хот-доги и т.д.", — перечисляют РЖД.

Компания до конца 2023 году планирует увеличить количество таких кофеен в два раза.

"Для постоянных клиентов действует акция: каждый 6-й стакан кофе стоит 1 рубль. При этом покупать кофе можно на разных вокзалах", — добавляют РЖД.