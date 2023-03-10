КИШИНЕВ, 10 мар — ПРАЙМ. Air Moldova арендовала три самолета, чтобы решить проблему с нехваткой бортов и прекратить отменять рейсы, сказано в сообщении авиакомпании. Годовая инфляция в Молдавии в феврале достигла 26 процентов

"Air Moldova сейчас испытывает операционные трудности из-за нехватки самолетов. Чтобы справиться с некоторыми трудностями, компания заключила контракт на аренду трех самолетов европейских компаний, чтобы выполнить часть запланированных рейсов", — сказано в заявлении авиаперевозчика.

Air Moldova с начала марта ежедневно отменяла порядка десяти рейсов, объясняя это операционными проблемами: два самолета компании оказались недоступны, а третий проходил обязательное техническое обслуживание.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, с 11 марта она постепенно возобновит свою деятельность. При этом перевозчик допускает, что периодически будет отменять рейсы, пока ситуация полностью не исправится. Пассажиров просят внимательно следить за возможным изменением расписания полетов.

В конце февраля Air Moldova предупредила, что в марте отменяются регулярные рейсы по десяти направлениям в страны Европы и Азии.