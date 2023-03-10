МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Глава совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили сотрудничество России и Ирана в транспортной сфере и возможности реализации совместных проектов, сообщила российская компания. Иран и Саудовская Аравия возобновят торговое и экономическое сотрудничество

"Председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарёв встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали. В рамках встречи стороны обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества между РФ и Ираном в транспортной сфере в условиях переориентации глобальных логистических потоков, а также возможности реализации совместных проектов", — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года в интервью телеканалу "Россия 24" Шишкарев сообщал, что группа прорабатывает новый транспортный маршрут через Иран, проект может быть реализован совместно с катарскими фондами. Кроме того, в январе иранское агентство IRNA писало, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и помощник президента РФ Игорь Левитин обсудили проект строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора "Север — Юг".

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" также приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.