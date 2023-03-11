БЕРЛИН, 11 мар — ПРАЙМ. Грузовое и логистическое подразделение железнодорожного перевозчика Германии Deutsche Bahn — DB Cargo — перестало перевозить гуманитарную помощь на Украину бесплатно, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожных кругах. "Держат за дураков". Немцы высмеяли новый "вброс" США о "Северных потоках"

"Как стало известно Spiegel из железнодорожных кругов, эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину", — отметило издание.

Авторы материала уточнили, что доставка гумпомощи теперь будет оплачиваться, как и другие перевозки. Компания также прекратила рекламировать свою готовность помочь.

Ранее железные дороги Германии и Минтранс страны пообещали бесплатно перевозить гумпомощь на Украину.

По данным Spiegel, с февраля 2022 года DB Cargo доставило на Украину по железной дороге и автотранспортом 1300 контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками. Жертвователями стали в основном немецкие компании. Уточняется, что транспортные расходы в размере почти 5 миллионов евро взяли на себя железные дороги.

Изданию стало известно, что DB Cargo больше не сможет финансировать перевозки по юридическим причинам. Поскольку компания является акционерным обществом, она может жертвовать до определенного объема по юридическим причинам. Немцы начали испытывать трудности с оплатой бытовых расходов из-за инфляции

Spiegel также отметил, что сейчас в правительстве Германии обсуждают вопрос о том, в какой форме и в каком объеме может быть оказана поддержка перевозке продовольственных товаров в качестве гумпомощи Украине, но быстрого решения не предвидится. Вместе с тем Министерство сельского хозяйства ФРГ хочет обеспечить продовольственные перевозки за счет дополнительного бюджета. Оно заверило, что такое решение может последовать в скором времени.

Сообщается, что ситуация с другими видами помощи обстоит сложнее. Так, Ассоциация помощи Human Plus e.V. не смогла отправить контейнер с зимней одеждой, одеялами и медикаментами, он все еще ждет своей отправки в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как пояснили Spiegel в правлении, ассоциация не имеет средств на транспортировку.