ЕРЕВАН, 11 мар — ПРАЙМ. Новый авиаперевозчик "Армянские авиалинии" совершил в субботу свой первый рейс в российскую столицу из Еревана, сообщили в пресс-службе ереванского международного аэропорта "Звартноц". Армения одобрила соглашение с Россией о доле капитала в ЕАБР

"Рады сообщить, что на армянский рынок вышел новый авиаперевозчик – компания "Армянские авиалинии", которая сегодня, 11 марта, совершила свой первый рейс по маршруту Ереван-Москва-Ереван на самолете Airbus A321-200", — говорится на странице аэропорта в соцсетях.

Отмечается, что полеты будут выполняться пять раз в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Шереметьево".

"С 13 марта, 2023 (года — ред.) рейсы Ереван-Сочи-Ереван (каждый понедельник и пятницу) и с 19 марта, 2023 (года — ред.) рейсы Ереван-Самара-Ереван (каждое воскресенье) также будут выполняться данной авиакомпанией", — отмечается в сообщении.