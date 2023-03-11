МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило разграничение контроля по оплате проезда машин на платных трассах, сказано в сообщении на сайте кабмина. Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весеннему периоду

"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Проект федерального закона уточняет разграничение федерального, регионального и муниципального контроля на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соблюдении порядка оплаты за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам.

Кабмин также одобрил систему штрафов за неуплату проезда по платным трассам.

Уточняется, что проект разработан в целях улучшения регулирования в области административной ответственности за неуплату проезда по платным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.