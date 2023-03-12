Саудовская Аравия может купить самолеты Boeing на 35 миллиардов долларов
WSJ: Саудовская Аравия может купить самолеты Boeing на 35 миллиардов долларов
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ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия рассматривает покупку коммерческих Boeing на 35 миллиардов долларов для новой государственной авиакомпании, сообщает Wall Street Journal.
"Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии близок к заключению сделки с Boeing о покупке коммерческих самолетов в новую государственную авиакомпанию", — пишет издание со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
Как говорится в сообщении, сумма сделки может достичь 35 миллиардов долларов, а объявлено о ней может быть уже в воскресенье.
На контракт претендует также Airbus, поэтому договоренность может измениться в последний момент, указывает издание.