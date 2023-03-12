БЕРЛИН, 12 мар — ПРАЙМ. В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета Welt. Lufthansa из-за забастовок отменила более 1300 пятничных рейсов

"Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. Следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены рейсов", — сообщило издание.

Как уточнила компания, управляющая аэропортами, в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет около 27 тысяч пассажиров.

По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.