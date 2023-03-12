МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. В Судане отметили интерес арабских компаний к инвестициям в добычу газа

"Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время "Аэрофлот" летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение", — сказал Сирраджа.

Он добавил, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения.

"Но пока что этот вопрос с российской стороной мы еще не обсуждали", — заключил глава дипмиссии.

У СССР и Судана было прямое авиасообщение между столицами Москвой и Хартумом, оно было открыто во второй половине XX века. На сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.