МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минтранс России приказал российским авиакомпаниям с сентября 2023 года размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты по новым правилам, следует из документа на официальном портале правовых актов. Саудовская Аравия может купить самолеты Boeing на 35 миллиардов долларов

Согласно документу, государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на крыло воздушного судна, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Эти элементы должны быть на обеих сторонах фюзеляжа. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то знаки наносятся на боковые поверхности нижней части киля. Они должны располагаться на обеих боковых поверхностях киля.

"Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла", — говорится в приказе.

Прежний документ предписывал размещать государственный опознавательный знак на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный опознавательный знак — на левой половине нижней поверхности крыла. Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай в 2023 году

Предыдущий документ признан утратившим силу. "Настоящий (новый — ред.) приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года", — говорится в тексте.

Государственный знак изображается в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационный — состоит из пяти арабских цифр и букв латинского алфавита.