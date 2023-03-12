МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введут в мае. Водителям объяснили, как правильно подготовить автомобиль к весне

"Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80%", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на участке будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливневки и ограждения. Кроме того, новая дорога улучшит транспортную доступность района Печатники.