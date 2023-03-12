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В Саудовской Аравии создадут новую авиакомпанию
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил в воскресенье о создании в королевстве новой авиакомпании, передает саудовское госагентство SPA. Согласно сообщению,... ПРАЙМ, 12.03.2023
транспорт, бизнес, новости, саудовская аравия, авиакомпания, транспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 12 мар — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил в воскресенье о создании в королевстве новой авиакомпании, передает саудовское госагентство SPA.
Согласно сообщению, авиакомпания, получившая название Riyadh Air, будет соответствовать мировым стандартам и свяжет Эр-Рияд с более чем сотней направлений.
Ожидается, что созданная авиакомпания поспособствует росту ненефтяного ВВП королевства до 75 миллиардов саудовских риалов (20 миллиардов долларов США) и созданию более 200 тысяч рабочих мест.
В настоящее время ведущим саудовским авиаперевозчиком является Saudia.