КАИР, 12 мар — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил в воскресенье о создании в королевстве новой авиакомпании, передает саудовское госагентство SPA. В России начнут по-новому размещать опознавательные знаки на самолетах

Согласно сообщению, авиакомпания, получившая название Riyadh Air, будет соответствовать мировым стандартам и свяжет Эр-Рияд с более чем сотней направлений.

Ожидается, что созданная авиакомпания поспособствует росту ненефтяного ВВП королевства до 75 миллиардов саудовских риалов (20 миллиардов долларов США) и созданию более 200 тысяч рабочих мест.

В настоящее время ведущим саудовским авиаперевозчиком является Saudia.