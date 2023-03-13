МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Движение автобусов и грузовых машин в Хабаровском крае ограничили из-за непогоды, сообщает краевой главк МЧС. В Приморье отменили местные авиарейсы

Ранее синоптики сообщали, что к Хабаровскому краю приблизился циклон, наиболее сильный снег, местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами — мокрый снег ожидается в понедельник на территории Комсомольского, Ульчского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ванинского, Нанайского, Бикинского, Вяземского районов и района имени Лазо. На дорогах образовался гололед и снежные заносы.

"Из-за погодных условий введено ограничение для движения маршрутных автобусов и грузового транспорта на федеральных автодорогах: А-370 "Уссури" Хабаровск — Владивосток 12 км — 240 км; А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", — сообщает МЧС.

Как добавляет Хабаровское управление автомобильных дорог (КГКУ "Хабаровскуправтодор"), позже в понедельник с 10.30 (3.30 мск) было ограничено движение для автобусов по региональным автодорогам Комсомольск — Амурск, подъезд к селу Ачан.

По информации местного аэропорта "Хабаровские авиалинии", воздушный узел Комсомольска-на-Амуре закрыт с 8.00 до 20.00 (с 1.00 до 13.00 мск) в связи с непригодностью взлетно-посадочной полосы для приема и выпуска воздушных судов. Из-за выпавшего снега недостаточный уровень коэффициента сцепления на полосе. Также аэропорт Советской Гавани закрыт с 9.00 до 12.00 (2.00 до 5.00 мск) в связи с очисткой от снега и льда взлетно-посадочной полосы. "Хабавиа" также сообщает, что перенесены на более позднее время вылеты нескольких рейсов: по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, в Совгавань, по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян и обратно.