ЕРЕВАН, 13 мар — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Fly Arna начнет с 22 апреля выполнять прямые рейсы в Багдад, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы в понедельник из-за забастовки

"Fly Arna запускает прямые рейсы в столицу Ирака Багдад. Между ереванским международным аэропортом "Звартноц" и международным аэропортом Багдада будут выполняться два рейса в неделю — по средам и субботам. Расписание полетов начнет действовать с 22 апреля", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Fly Arna Гаяне Антонян, являясь национальным авиаперевозчиком и обслуживая традиционные направления, компания одновременно стремится открыть для Армении новые рынки, способствуя развитию как туризма, так и торгово-экономических связей.

"Полеты, выполняемые два раза в неделю, также позволят армянской общине Ирака поддерживать более стабильную и полноценную связь с исторической родиной", — приводит пресс-служба слова Антонян.

В июле 2021 года Фонд национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia подписали соглашение о создании армянского национального авиаперевозчика, получившего название Fly Arna. Авиакомпания функционирует как бюджетная пассажирская авиалиния, базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц".