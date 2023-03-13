МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. РЖД расширили параметры скидки на билеты в купе поездов дальнего следования для пассажиров старше 60 лет, следует из сообщения компании. РЖД открыли сеть кофеен "Вокзалы России"

"Все пассажиры от 60 лет могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования со скидкой 15% до конца весны. А оформить такие проездные документы они смогут теперь вплоть до дня отправления", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Ранее приобрести билет по тарифу "для пассажиров 60+" на праздничные дни мая было нельзя. Кроме того, билеты по акции можно было купить не позднее, чем за 7 дней до даты поездки.

"Для оформления проездных документов нужен только паспорт. При оформлении электронного билета на нашем сайте или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" (для iOS и Android) его стоимость снизится автоматически после ввода даты рождения", — уточняют РЖД.

Компания напоминает, что пассажиры старше 60 лет могут купить билет на скоростные поезда "Сапсан" и некоторые "Ласточки" с постоянной скидкой 30% по тарифному плану Senior.