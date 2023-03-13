МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает регулярные рейсы в Анталью из Самары и Нижнего Новгорода, а с 28 апреля – из Уфы, сообщает перевозчик. Российские туроператоры оценили отказ от туристического сбора в стране

"С 27 апреля запускаем прямые перелеты из Самары и Нижнего Новгорода, а с 28 апреля – из Уфы", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы под кодом SU из Санкт-Петербурга с 26 марта по 26 апреля.