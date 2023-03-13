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2023
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"Аэрофлот" запустит рейсы в Анталью из трех городов
Транспорт
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает регулярные рейсы в Анталью из Самары и Нижнего Новгорода, а с 28 апреля – из Уфы,... ПРАЙМ, 13.03.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, аэрофлот, рейсы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает регулярные рейсы в Анталью из Самары и Нижнего Новгорода, а с 28 апреля – из Уфы, сообщает перевозчик.
"С 27 апреля запускаем прямые перелеты из Самары и Нижнего Новгорода, а с 28 апреля – из Уфы", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы под кодом SU из Санкт-Петербурга с 26 марта по 26 апреля.