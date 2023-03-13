МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Международный аэропорт Шереметьево в январе-феврале 2023 года увеличил пассажиропоток на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 4,639 миллиона человек, сообщила компания. В Шереметьево создадут центр техобслуживания российских самолетов

"Шереметьево за первые два месяца 2023 года обеспечил выполнение 31 740 взлетно-посадочных операций (ВПО) и стал лидером по количеству обслуженных рейсов среди аэропортов МАУ (Московский авиаузел — ред.), увеличив долю с 44% до 48%. В феврале количество ВПО составило 15 018 единиц", — говорится в сообщении.

Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями в январе-феврале текущего года стали Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград. Среди зарубежных направлений повышенным спросом пользовались рейсы на Пхукет, в Стамбул, Дубай, Ереван, Бангкок.

Наибольшие объемы пассажирских перевозок аэропорта Шереметьево по итогам первых двух месяцев 2023 года обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Smartavia", Nordwind Airlines и Etihad Airways.

Доля Шереметьево по итогам февраля в общем объеме пассажирских перевозок Московского авиаузла составила 50%. Аэропорт отмечает, что в феврале текущего года три крупнейших китайских авиакомпании China Eastern Airlines, Sichuan Airlines и Beijing Capital Airlines возобновили выполнение рейсов из городов Китая. Также полеты из Шереметьево выполняют авиакомпании Hainan Airlines, Air China и China Southern Airlines. В феврале перевозчики увеличили еженедельную частоту полетов: Air China – до семи рейсов с одного, Hainan Airlines – до двух рейсов с одного.

Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 аэропортов-хабов Европы и является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок. Аэропорт в 2022 году обслужил 28,422 миллиона пассажиров.